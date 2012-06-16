Сверстать сайт-каталог под Joomla или ModX

Есть готовый дизайн. Нужно сделать из него готовый сайт. CMS желательно Joomla, но некоторые советуют ModX. (возможно и вы что-то посоветуете)

То что будет на сайте:

- каталог продуктов с возможностью фильтрации

- компонент сравнения цен в различных-онлайн магазинах (Amazon.com, Buy.com и т.д. Магазин предоставляет XML Data feed)

- фото, видео.

- возможность писать отзывы от покупателей

Легче один раз увидеть, чем сто раз услышать. Поэтому если заинтересовались – пишите. Я скину вам дизайн страниц сайта.

ТЗ И МАКЕТЫ ПРИЛОЖИЛ!

УКАЗЫВАЙТЕ CMS, СРОК И ЦЕНУ!