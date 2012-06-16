Имеется сайт на custom движке. http://gd.is/eLN8Xn Нужно качественно (качественнее чем сейчас) перенести его дизайн/функциональность на wordpress. В процессе надо будет создать "Custom Post Type" для ...
Сверстать сайт-каталог под Joomla или ModX
Есть готовый дизайн. Нужно сделать из него готовый сайт. CMS желательно Joomla, но некоторые советуют ModX. (возможно и вы что-то посоветуете)
То что будет на сайте:
- каталог продуктов с возможностью фильтрации
- компонент сравнения цен в различных-онлайн магазинах (Amazon.com, Buy.com и т.д. Магазин предоставляет XML Data feed)
- фото, видео.
- возможность писать отзывы от покупателей
Легче один раз увидеть, чем сто раз услышать. Поэтому если заинтересовались – пишите. Я скину вам дизайн страниц сайта.
ТЗ И МАКЕТЫ ПРИЛОЖИЛ!
УКАЗЫВАЙТЕ CMS, СРОК И ЦЕНУ!
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