Перенос темплейта на Wordpress с другого сайта

Имеется сайт на custom движке.

http://gd.is/eLN8Xn

Нужно качественно (качественнее чем сейчас) перенести его дизайн/функциональность на wordpress.

В процессе надо будет создать "Custom Post Type" для контента. Хорошо бы, что бы вы знали, что это и как это делается.

И вообще, большим плюсом будет хороший опыт работы с wordpress и написания тем и плагинов для него.

В последствие планируется расширение функциональности сайта и мы бы с удовольствием продолжили работу с тем же исполнителем.

Пишите цены-сроки