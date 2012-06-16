Нужно посадить верстку на shopscript или shopcms. Условия работы не поменялись: работаете на моем хосте на рабочем домене, сайт оффлайн, срочно, оплата по факту. Вот верстка http://timberkmarket.ru/ Жду предложений!
Перенос темплейта на Wordpress с другого сайта
Имеется сайт на custom движке.
Нужно качественно (качественнее чем сейчас) перенести его дизайн/функциональность на wordpress.
В процессе надо будет создать "Custom Post Type" для контента. Хорошо бы, что бы вы знали, что это и как это делается.
И вообще, большим плюсом будет хороший опыт работы с wordpress и написания тем и плагинов для него.
В последствие планируется расширение функциональности сайта и мы бы с удовольствием продолжили работу с тем же исполнителем.
Пишите цены-сроки
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