Установить код сапы на самописный php двиг. Срочно

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки139 просмотров

Необходимо правильно установить код сапы на самописный php движок. ФТП доступ предоставлю. Срочно.

PHP
13 лет назад
Saperbiz
48 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

tviti04
Вадим 
31 год
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
1 отзыв
13 лет назад
$10
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

tviti04
Вадим 
31 год
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
1 отзыв
13 лет назад

  • Похожие заказы

  • Бронирование мест в автобусе

    Требуется система бронирования мест в автобусе для туристического агентства. Срок – месяц. Бюджет – по договоренности. Форма оплаты – по договоренности. Работаем строго без всяких ...

    Веб-программирование11 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Программирование портала

    $2500

    Требуется талантливый веб-программист для долгосрочной удаленной работы. Первую задачу, на которой проверим компетенцию и уровень будет программирование свадебного портала. Верстка готова. Движок возможно Битрикс - лицензию дадим. Возможно на ваш выбор ...

    JoomlaPHP
    Веб-программирование12 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Flash-поддержка проекта, Actionscript3

    Нужен специалист по Actionscript3. Интеграция HTML, XML в готовый проект, работа с тегами (корректное визуальное представление тегов и стилев в ранее созданном флеше-ролике) Умение разбиратся в чужом коде, на данном этапе нужно сопровождение ...

    HTML
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Интегрировать API в шаблон + правка шаблона

    Необходимо интегрировать АПИ Новой почты в шаблон, http://pastebin.com/1ZRS3Lp4 Правку необходимо сделать на страницах Быстрого заказа, странице регистрации, и редактирования адреса в личном кабинете. Что нужно сделать: В самом начале формы с ...

    AJAX
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Веб-разработка сайта на Битрикс

    Требуется программист для разработки сайта на движке Битрикс "Малый Бизнес". На первоначальном этапе на сайте будет обычный каталог, заполняемый вручную, далее планируется делать выгрузку напрямую из 1С-Предприятия. Подробная информация (тех.описание и макеты) будут предоставлены по ...

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сайт по полиграфии

    $150

    Запрограммировать сайт-визитку компании в cms joomla. Из основных работ: 1) точная верстка по предоставленному дизайну 2) реализация форм: просчет заказа, обратный звонок, загрузка макетов через сайт. Схема оплаты: 50% до и 50% после тестирования. ...

    Joomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Верстка сайта Wordpress + eShop или WP-e-Commere

    Добрый день Есть макет сайта, gem-beauty для заграничного заказчика Нужно сверстать сайт под WP, добавить какой то из модулей eShop или WP-e-Commere. В итоге должен получиться магазин с возможность оплаты в системе ...

    WordPress
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Доработка движка osCommerce

    есть сайт http://technologka.com.ua/ написан так понимаю на osCommerce. был взломан некоторое время назад, чуть покосило код, мы его востановили, но не полностью, например почему то по запросу http://technologka.com.ua/index.php?cPath=28 выдает страницу без товаров. ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад