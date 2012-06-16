Поправить меню на wordpress

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Завершен3 заявки182 просмотра

Задача состоит в том чтоб выпадающее меню на этом сайте http://www.templatezone.org.ua/cat/ открывалось уже с загруженной страницей, а не до загрузки самой страницы. Пример в пункте меню "о породе"

WordPress
13 лет назад
tradzt
31 год
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

tim-viktorov
Тимофей 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад
$7
1 день
Очень хороший и ответственный исполнитель. Сделал все быстро и качественно.
Хороший заказчик. Грамотно ставит задачу. Никаких проблем с оплатой. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

tim-viktorov
Тимофей 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад