Разработка модуля на DLE 9.5 для сайта vladtao.ru

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки143 просмотра

Необходимо разработать модуль заказа товаров с сайта taobao.com как на сайте www.taobaocn.ru/zakaz. Есть дизайн заказа в PSD.

Все подробности в техническом задании T3.zip

Оплата исключительно Webmoney.

DLE
13 лет назад
maxraf
Максим 
42 года
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Xazzzi
31 год
16 лет в сервисе
Был
год назад
13 лет назад
$250
10 дней

Заявки фрилансеров

Xazzzi
31 год
16 лет в сервисе
Был
год назад
13 лет назад