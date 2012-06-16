Сетевой органайзер

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок136 просмотров

Добрый день!

Мне интересна стоимость проекта и если цена устроить мы будем рады сотрудничать!

Цель создать сетевой органайзер с поддержкой пользователей,

и совместить с функциональностью ведения заказов.

Функциями напоминания, рассылкой по емаилу.

13 лет назад
neanser
Антон 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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