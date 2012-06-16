Есть сайт на джумле по адресу astrona.ru. Хостер заблокировал сайт, по причине, цитата хостера: ---------------------------------------- При сканировании на площадке были обнаружены следующие вредоносные скрипты: ./public_html/language/en-GB/en-GB.ini.php: PHP.Hide FOUND ...
Сетевой органайзер
Добрый день!
Мне интересна стоимость проекта и если цена устроить мы будем рады сотрудничать!
Цель создать сетевой органайзер с поддержкой пользователей,
и совместить с функциональностью ведения заказов.
Функциями напоминания, рассылкой по емаилу.
Заявки фрилансеров
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