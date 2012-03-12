Продвижение сайта Вконтакте

Поисковые системы (SEO)Закрыт4 заявки155 просмотров
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Ищу исполнителя для создания, раскрутки и поддержания в рабочем состоянии группы Вконтакте предприятия сферы обслуживания городского масштаба.

По результатам этой работы могут быть предложены другие заказы по раскрутке в этой же социальной сети.

Подробности о предприятии и его сайте, после утверждения исполнителя.

12 лет назад
eavasi
54 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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