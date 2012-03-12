Продвижение сайта Вконтакте

Ищу исполнителя для создания, раскрутки и поддержания в рабочем состоянии группы Вконтакте предприятия сферы обслуживания городского масштаба.

По результатам этой работы могут быть предложены другие заказы по раскрутке в этой же социальной сети.

Подробности о предприятии и его сайте, после утверждения исполнителя.