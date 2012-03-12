Продвижение сайта Вконтакте

Здравствуйте! Есть сайт, есть конкретные вопросы по внутренней и внешней оптимизации. Нужны конкретные ответы специалиста. Общение в скайпе, голосом (думаю, не более 1 часа). Готов заплатить 200 руб., вебмани. Скайп: Enatton
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищу исполнителя для создания, раскрутки и поддержания в рабочем состоянии группы Вконтакте предприятия сферы обслуживания городского масштаба.
По результатам этой работы могут быть предложены другие заказы по раскрутке в этой же социальной сети.
Подробности о предприятии и его сайте, после утверждения исполнителя.
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