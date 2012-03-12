Продвижение сайта в Яндекс топе

Поисковые системы (SEO)Закрыт9 заявок191 просмотр
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Нужно продвинуть 1 сайт в топ 10 яндекса по 10-15 запросам к апрелю-маю. Запросы типа таких "аренда теплохода в Москве", "аренда теплохода на свадьбу", "свадьба на теплоходе" и т.п.

Регион: Москва и МО.

Яндекс.Директ планируется запустить с апреля.

Сайт уже был раскручен, однако сейчас его позиции падают (ТиЦ - 20, ПР - 3), в яше по запросам некоторым стоит во второй, третей десятке.

Вопрос к Вам: насколько реально вывести его в топ 10 за два месяца и какими способами Вы планируете это делать (сервисы типа sape, и автоматы типа seopult и webeffector нам известны, не очень довольны результатами).

12 лет назад
alex891
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
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