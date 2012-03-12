Продвижение сайта в Яндекс топе

Сайт по тематике "Товары из Китая" Можно через Alsubmitter, можно ручками, можно по каким то своим сайтам. Предлагайте. Основная цель - увеличить ссылочную массу. ася: пять шесть ноль шесть один шесть девять один семь (yakooobin) скайп yakooobin
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно продвинуть 1 сайт в топ 10 яндекса по 10-15 запросам к апрелю-маю. Запросы типа таких "аренда теплохода в Москве", "аренда теплохода на свадьбу", "свадьба на теплоходе" и т.п.
Регион: Москва и МО.
Яндекс.Директ планируется запустить с апреля.
Сайт уже был раскручен, однако сейчас его позиции падают (ТиЦ - 20, ПР - 3), в яше по запросам некоторым стоит во второй, третей десятке.
Вопрос к Вам: насколько реально вывести его в топ 10 за два месяца и какими способами Вы планируете это делать (сервисы типа sape, и автоматы типа seopult и webeffector нам известны, не очень довольны результатами).
- Похожие заказы
- Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Сайт matrason.com.ua на РНР (самописная Кактус CMS http://cms.kaktus.kiev.ua/) Сайт перестал индексироваться Яндексом. Раньше было около 1000 страниц, сейчас 2. Нужно разобраться и снять санкции-ограничения.Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Добрый день, есть три новостных сайта с разными показателями и посещаемостью: thegoodlife.ru, phonetime.ru, arbatcity.ru. Их нужно проанализировать на ошибки SEO, исправить ошибки, и максимально оптимизировать под поисковики. Надо учесть, что сайты новостные, а не корпоративные, ...Поисковые системы (SEO)5 заявокЗакрыт12 лет назад
- $100
Необходимо продвинуть сайт в топ yandex и google. и подобрать ключевые запросы.Поисковые системы (SEO)9 заявокЗакрыт12 лет назад
Необходимо разобрать семантику по следующим направлениям 1 — сезонное хранение шин 2 — заправка кондиционеров 3 — промывка радиаторов заполнить форму (позже вышлю) по этим трём направлениям. Желательно минимум по 50 запросов для каждого направления. запрос, частотность и ТЧ запросовПоисковые системы (SEO)7 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужно вывести в топ10 Яндекса сайт: http://it-logic.org Ключи: компьютерная помощь зеленоград ремонт компьютеров зеленоград ремонт ноутбуков зеленоград восстановление данных зеленоград ремонт мониторов зеленоград обслуживание компьютеров зеленоград обслуживание компьютеров химки обслуживание компьютеров митино обслуживание компьютеров куркино обслуживание компьютеров солнечногорск Я так понимаю, там требуется несущественная доработка тэгов и ...Поисковые системы (SEO)10 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужно раскрутить сайт kkmserv.ru. Вывести в топ 10 в yandex и google Рассматриваются предложения с конкретной ценой и сроками.Поисковые системы (SEO)16 заявокЗакрыт12 лет назад
- $100
Добрый день,требуется продвинуть сайт тщательно в топ 10,кино-портал http://tor- films точка ru/ С данным сайтов было закуплено около 90 ссылок на сапе,производилась регистрация в каталогах. Оплата по вебмани. Чтобы не было обмана не с той,не с другой ...Поисковые системы (SEO)5 заявокЗакрыт12 лет назад
Добрый День, Нужен специалист,который сможет меня проконсультировать по работе с счетчиками. Мне необходимо самым точным образом отслеживать поведение посетителей Яндекс Директа и Адвордса.Счетчики могут быть любыми,всё зависит от вас. Интересуют именно специалисты,я и сам разобрался со счетчиками более ...Поисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Нужен человек, хорошо владеющий английским для продвижения сайта Форекс тематики в англоязычном Интернете. Интересует прежде всего покупка трафика, так как сайт специализируется на продаже Форекс товаров англоязычным пользователям. SEO не интересует. Работу я планирую проводить так. Мы обговариваем ...Поисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт12 лет назад