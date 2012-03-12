Тщательное продвижение сайта

Добрый День, Нужен специалист,который сможет меня проконсультировать по работе с счетчиками. Мне необходимо самым точным образом отслеживать поведение посетителей Яндекс Директа и Адвордса.Счетчики могут быть любыми,всё зависит от вас. Интересуют именно специалисты,я и сам разобрался со счетчиками более ...
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Добрый день,требуется продвинуть сайт тщательно в топ 10,кино-портал
http://tor- films точка ru/
С данным сайтов было закуплено около 90 ссылок на сапе,производилась регистрация в каталогах.
Оплата по вебмани.
Чтобы не было обмана не с той,не с другой стороны оплата будет производиться ежедневно,от вас каждый день отчёт,от меня деньги.Желательно в заявках указывайте время продвижения,ежемесячная стоимость,как собираетесь продвигать портал.
С уважением.
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