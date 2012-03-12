Тщательное продвижение сайта

Добрый день,требуется продвинуть сайт тщательно в топ 10,кино-портал

http://tor- films точка ru/

С данным сайтов было закуплено около 90 ссылок на сапе,производилась регистрация в каталогах.

Оплата по вебмани.

Чтобы не было обмана не с той,не с другой стороны оплата будет производиться ежедневно,от вас каждый день отчёт,от меня деньги.Желательно в заявках указывайте время продвижения,ежемесячная стоимость,как собираетесь продвигать портал.

С уважением.