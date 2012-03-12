Консультация по счетчикам.

Добрый День,

Нужен специалист,который сможет меня проконсультировать по работе с счетчиками.

Мне необходимо самым точным образом отслеживать поведение посетителей Яндекс Директа и Адвордса.Счетчики могут быть любыми,всё зависит от вас.

Интересуют именно специалисты,я и сам разобрался со счетчиками более чем на среднем уровне,мне нужен высший пилотаж

Заявки скрыты.

С ув.Прокопенко Александр.