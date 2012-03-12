Консультация по счетчикам.

Нужен человек, хорошо владеющий английским для продвижения сайта Форекс тематики в англоязычном Интернете. Интересует прежде всего покупка трафика, так как сайт специализируется на продаже Форекс товаров англоязычным пользователям. SEO не интересует. Работу я планирую проводить так. Мы обговариваем ...
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Добрый День,
Нужен специалист,который сможет меня проконсультировать по работе с счетчиками.
Мне необходимо самым точным образом отслеживать поведение посетителей Яндекс Директа и Адвордса.Счетчики могут быть любыми,всё зависит от вас.
Интересуют именно специалисты,я и сам разобрался со счетчиками более чем на среднем уровне,мне нужен высший пилотаж
Заявки скрыты.
С ув.Прокопенко Александр.
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