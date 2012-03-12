Разбор семантики

Нужно вывести в топ10 Яндекса сайт: http://it-logic.org Ключи: компьютерная помощь зеленоград ремонт компьютеров зеленоград ремонт ноутбуков зеленоград восстановление данных зеленоград ремонт мониторов зеленоград обслуживание компьютеров зеленоград обслуживание компьютеров химки обслуживание компьютеров митино обслуживание компьютеров куркино обслуживание компьютеров солнечногорск Я так понимаю, там требуется несущественная доработка тэгов и ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо разобрать семантику по следующим направлениям
1 — сезонное хранение шин
2 — заправка кондиционеров
3 — промывка радиаторов
заполнить форму (позже вышлю) по этим трём направлениям.
Желательно минимум по 50 запросов для каждого направления.
запрос, частотность и ТЧ запросов
- Похожие заказы
- Поисковые системы (SEO)10 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужно раскрутить сайт kkmserv.ru. Вывести в топ 10 в yandex и google Рассматриваются предложения с конкретной ценой и сроками.Поисковые системы (SEO)16 заявокЗакрыт12 лет назад
- $100
Добрый день,требуется продвинуть сайт тщательно в топ 10,кино-портал http://tor- films точка ru/ С данным сайтов было закуплено около 90 ссылок на сапе,производилась регистрация в каталогах. Оплата по вебмани. Чтобы не было обмана не с той,не с другой ...Поисковые системы (SEO)5 заявокЗакрыт12 лет назад
Добрый День, Нужен специалист,который сможет меня проконсультировать по работе с счетчиками. Мне необходимо самым точным образом отслеживать поведение посетителей Яндекс Директа и Адвордса.Счетчики могут быть любыми,всё зависит от вас. Интересуют именно специалисты,я и сам разобрался со счетчиками более ...Поисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Нужен человек, хорошо владеющий английским для продвижения сайта Форекс тематики в англоязычном Интернете. Интересует прежде всего покупка трафика, так как сайт специализируется на продаже Форекс товаров англоязычным пользователям. SEO не интересует. Работу я планирую проводить так. Мы обговариваем ...Поисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $15
Здравствуйте. Требуется "прогон" сайта в каталогах. Ориентировочно - 5000 каталогов. Срочно.Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен12 лет назад
Сайт долгое время находился в поиске Яндекса с количеством страниц загруженных и в поиске более 9000, потом в один момент страниц стало по 1 и загруженных и в поиске. Я сделал дубликат сайта - загруженных сейчас около ...Поисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Есть идея, но не знаем как ее правильнее распространить в массы, чтобы она "взорвалось" красиво. Т.е видимо твиты известных людей, самые крутые издания, что-то еще.... короче, нужен нормальный комплексный прогон вируса. Все нужно будет сделать ...Поисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Необходимо искать каталоги статей и сайтов, имеющие геотаргетинг - США, Европпа, Африка, Австралия, Азия. (любые страны кроме СНГ). Предлагайте цену за одну регистрацию в каталоге. p.s. умирающие и мёртвые каталоги не принимаются!Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Создаётся новый магазин телекоммуникационного оборудования. Большинство товаров будут как здесь s*k*omplekt.com/allgoods.php (уберите звездочки). Чтобы сделать сразу правильно, требуется техзадание на внутреннее seo, что нужно реализовать. Плюс ядро ключевых слов с обоснованием выбора. UPD: планируемый бюджет в целом на ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен12 лет назад