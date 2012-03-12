Сайт в топ яндекса вывести

Поисковые системы (SEO)Закрыт10 заявок169 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно вывести в топ10 Яндекса сайт: http://it-logic.org

Ключи:

компьютерная помощь зеленоград

ремонт компьютеров зеленоград

ремонт ноутбуков зеленоград

восстановление данных зеленоград

ремонт мониторов зеленоград

обслуживание компьютеров зеленоград

обслуживание компьютеров химки

обслуживание компьютеров митино

обслуживание компьютеров куркино

обслуживание компьютеров солнечногорск

Я так понимаю, там требуется несущественная доработка тэгов и дожим ссылками.

Предложение такое: вы оцениваете свою работу и ссылочный бюджет.

2-3 месяца проектом занимаетесь вы, после чего передаёте аккаунт, чтобы поддерживать позиции могли мы.

Спасибо.

12 лет назад
555crop
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
  • Похожие заказы

  • Тщательное продвижение сайта

    $100

    Добрый день,требуется продвинуть сайт тщательно в топ 10,кино-портал http://tor- films точка ru/ С данным сайтов было закуплено около 90 ссылок на сапе,производилась регистрация в каталогах. Оплата по вебмани. Чтобы не было обмана не с той,не с другой ...

    Поисковые системы (SEO)5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Консультация по счетчикам.

    Добрый День, Нужен специалист,который сможет меня проконсультировать по работе с счетчиками. Мне необходимо самым точным образом отслеживать поведение посетителей Яндекс Директа и Адвордса.Счетчики могут быть любыми,всё зависит от вас. Интересуют именно специалисты,я и сам разобрался со счетчиками более ...

    Поисковые системы (SEO)2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Продвижение в англоязыном Интернете.

    Нужен человек, хорошо владеющий английским для продвижения сайта Форекс тематики в англоязычном Интернете. Интересует прежде всего покупка трафика, так как сайт специализируется на продаже Форекс товаров англоязычным пользователям. SEO не интересует. Работу я планирую проводить так. Мы обговариваем ...

    Поисковые системы (SEO)2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Возврат в поиск Яндекса.

    Сайт долгое время находился в поиске Яндекса с количеством страниц загруженных и в поиске более 9000, потом в один момент страниц стало по 1 и загруженных и в поиске. Я сделал дубликат сайта - загруженных сейчас около ...

    Поисковые системы (SEO)1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Требуется скрытая, серьезная вирусная реклама

    Есть идея, но не знаем как ее правильнее распространить в массы, чтобы она "взорвалось" красиво. Т.е видимо твиты известных людей, самые крутые издания, что-то еще.... короче, нужен нормальный комплексный прогон вируса. Все нужно будет сделать ...

    Поисковые системы (SEO)1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Регистрация в каталогах

    Необходимо искать каталоги статей и сайтов, имеющие геотаргетинг - США, Европпа, Африка, Австралия, Азия. (любые страны кроме СНГ). Предлагайте цену за одну регистрацию в каталоге. p.s. умирающие и мёртвые каталоги не принимаются!

    Поисковые системы (SEO)3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • ТЗ на внутреннюю оптимизацию + ядро запросов

    Создаётся новый магазин телекоммуникационного оборудования. Большинство товаров будут как здесь s*k*omplekt.com/allgoods.php (уберите звездочки). Чтобы сделать сразу правильно, требуется техзадание на внутреннее seo, что нужно реализовать. Плюс ядро ключевых слов с обоснованием выбора. UPD: планируемый бюджет в целом на ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Продвинуть сайт по определенным запросам

    Необходимо продвинуть сайт (приоритет на Google) на первые позиции, по определенным вопросам. Сам сайт, на сегодня занимает хорошие позиции в Яндексе, но по тем же запросам в Google как замороженный на 5-8 позиции. Необходимо поправить обстоятельства. Сайт ...

    Поисковые системы (SEO)13 заявок
    Закрыт
    12 лет назад