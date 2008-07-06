Статьи по работе с компьютерной графикой

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен8 заявок279 просмотров

Нужны оригинальные авторские статьи-уроки по работе с компьютерной графикой для сайта http://grafika-online.com .

Это могут быть разнообразные обзоры, уроки по работе с графическими программами и т.д.

Особо интересует работа с пакетом Corel!!!!

Главные требования к материалам:

- Авторство;

- Оч. желательно отсутствие публикаций данного материала в сети.

У кого есть уже готовые наработки или кто желает поделиться своими секретами знаний компьютерной графики - пишите в личку или на мыло [email protected]

Размер оплаты будет решаться в каждом конкретном случае отдельно.

Средняя цена за оригинальную урок-статью 10 вмз.

17 лет назад
urikor
59 лет
20 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Выбранный исполнитель

RY
50 лет
19 лет в сервисе
Был
14 лет назад
10 отзывов
17 лет назад
$20
Из всех предложений по написанию статей по графике Корел, работа Игоря имеет наилучшее соотношение: цена+качество. Надеюсь, продолжим работу.
Никаких проблем при общении не возникло, работа оплачено быстро и полностью. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

RY
50 лет
19 лет в сервисе
Был
14 лет назад
10 отзывов
17 лет назад

  • Похожие заказы

  • Срочно требуется написать статью

    Срочно надо написать статью на тему: Недвижимость! (6000зн.б.пр.) Никакого плагиата - чистый копирайт!!! Читаться должно легко и свободно!!! В ПРИВАТ НЕ ПИСАТЬ!!! ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • 10 статей о дизайне

    Необходимо написать 10 заметок о дизайне. Ориентация на публикацию в блоге. Т.е. нужно писать от автора блога. Объем 1000 символов Тема: Дизайн(сайты, лого, промышленный, да все что угодно) ...

    Копирайтинг16 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Написать несколько статей

    Нужно написать несколько статей на сайты. Предложения оставлять в формате: цена за 1000/icq В приват не писать все предложения оставляйте здесь подробности при личном общении. Цены просьба оставлять реальные ...

    Копирайтинг30 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • 50 статей для нового сайта

    $100

    Требования: * грамотность‚ знание русского языка * умение грамотно и лаконично излагать свои мысли в письменной форме * ответственность‚ усидчивость‚ исполнительность Желательные требования (при необходимости -- научим): ...

    Написание статей
    Копирайтинг34 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Написать статью о фрилансе

    $300

    ТЗ: Написать статью о фрилансе,как о методе заработка.Свободный стиль написания. 5 листов,из них: 1-общее описание фриланса. 2-необходимые знания. 3-описать процесс заработка и средние суммы по категориям. 4-лучшие ресурсы для ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Сценарий

    $500

    Требуется сценарист для разработки простого, но эффективного сценария. Суть - реклама услуг видеостудии, полный цикл изготовления: - стендовое видео - информационное видео - съемка и монтаж ивентов (как развлекательных так ...

    Копирайтинг9 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • 4 статьи

    $200

    Срочно нужен автор-журналист по теме защита прав потребителей. оплата: 200 руб/тыс.знаков без пробелов после редактирования. Нужно сегодня 4 статьи по 6000 знаков. Темы: Медицинские услуги. ...

    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Написание описаний для регистрации в каталогах

    Нужны уникальные описания с ключевыми словами (не генерация программой) для сетки развлекательных ресурсов. Описания будут использоваться для регистрации в поисковых системах и для обмена ссылками. Сайты : www.realdosug.ru www.funworld.ru ...

    Копирайтинг14 заявок
    Закрыт
    17 лет назад