Статьи по работе с компьютерной графикой

Нужны оригинальные авторские статьи-уроки по работе с компьютерной графикой для сайта http://grafika-online.com .

Это могут быть разнообразные обзоры, уроки по работе с графическими программами и т.д.

Особо интересует работа с пакетом Corel!!!!

Главные требования к материалам:

- Авторство;

- Оч. желательно отсутствие публикаций данного материала в сети.

У кого есть уже готовые наработки или кто желает поделиться своими секретами знаний компьютерной графики - пишите в личку или на мыло [email protected]

Размер оплаты будет решаться в каждом конкретном случае отдельно.

Средняя цена за оригинальную урок-статью 10 вмз.