10 статей о дизайне

Необходимо написать 10 заметок о дизайне. Ориентация на публикацию в блоге. Т.е. нужно писать от автора блога.

Объем 1000 символов

Тема: Дизайн(сайты, лого, промышленный, да все что угодно)

Текст 100% уникальный.

За неуникальный текст платить не буду, т.ч. не тратьте свое и мое время.