Статьи по теме "паркинги, парковки"

Требуется написание грамотных статей по тематикам:

- паркинги

- парковки

- автостоянки

- нехватка машиномест и решение проблемы с помощью парковочного оборудования

- автоматические паркинги

- механизированные парковки

Также (как задача 2-й перспективности) потребуется рерайт имеющихся на одном сайте статей.

Если Вы заинтересовались - сообщайте Ваши тарифы на написание, приветствуются ссылки на Ваши статьи (портфолио) по данной тематике либо подобной. В ответ сообщу детали (адрес сайта, полезную информацию, пояснения), которые облегчат задачу и сделает вопрос более понятным.