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Статьи по теме "паркинги, парковки"
Требуется написание грамотных статей по тематикам:
- паркинги
- парковки
- автостоянки
- нехватка машиномест и решение проблемы с помощью парковочного оборудования
- автоматические паркинги
- механизированные парковки
Также (как задача 2-й перспективности) потребуется рерайт имеющихся на одном сайте статей.
Если Вы заинтересовались - сообщайте Ваши тарифы на написание, приветствуются ссылки на Ваши статьи (портфолио) по данной тематике либо подобной. В ответ сообщу детали (адрес сайта, полезную информацию, пояснения), которые облегчат задачу и сделает вопрос более понятным.
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