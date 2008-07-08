Статьи по теме "паркинги, парковки"

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен13 заявок220 просмотров

Требуется написание грамотных статей по тематикам:

- паркинги

- парковки

- автостоянки

- нехватка машиномест и решение проблемы с помощью парковочного оборудования

- автоматические паркинги

- механизированные парковки

Также (как задача 2-й перспективности) потребуется рерайт имеющихся на одном сайте статей.

Если Вы заинтересовались - сообщайте Ваши тарифы на написание, приветствуются ссылки на Ваши статьи (портфолио) по данной тематике либо подобной. В ответ сообщу детали (адрес сайта, полезную информацию, пояснения), которые облегчат задачу и сделает вопрос более понятным.

Написание статей
17 лет назад
businessmediagr
Алekсандр 
46 лет
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

Violin
39 лет
17 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
2 отзыва
17 лет назад
Анастасия производит на свет отличные УНИКАЛЬНЫЕ рерайты. Старательно, вникая в тематику, ответственно, грамотно. Я остался доволен, посему намерен продолжать сотрудничество! Все класс!
Очень рада знакомству в Александром! Предельно внимательный, обязательный заказчик, с прекрасным чувством юмора. Всегда на связи. С таким человеком приятно общаться, а уж работать тем более. Ах да, и самое главное - моментальная оплата работы!

Заявки фрилансеров

Violin
39 лет
17 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
2 отзыва
17 лет назад

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