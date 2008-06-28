Наполнение медийного издания

Требуется фриленс услуги на постоянной основе по наполнению медийного издания о “Современных Тенденциях в Мире Рекламы”.

Наименование издания: MASCEA Journal.

Периодика издания: 1 раз в месяц.

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