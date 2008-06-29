Требуется глубокий рерайт.

Необходим глубокий рерайт статьи, находящейся в приложенном файле.

Должны получиться 2 статьи по 2000 зн. без пробелов. Оплата за 2 статьи 4$, на кошелек вебмани.

Оставляйте свои координаты и срок, необходимый для выполнения работы. Убедительная просьба - не пишите в личку.

Все подробности заказа будут обговариваться с выбранным исполнителем.