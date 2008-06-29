Требуется глубокий рерайт.

$4
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен8 заявок335 просмотров

Необходим глубокий рерайт статьи, находящейся в приложенном файле.

Должны получиться 2 статьи по 2000 зн. без пробелов. Оплата за 2 статьи 4$, на кошелек вебмани.

Оставляйте свои координаты и срок, необходимый для выполнения работы. Убедительная просьба - не пишите в личку.

Все подробности заказа будут обговариваться с выбранным исполнителем.

17 лет назад
Tankas
41 год
17 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Выбранный исполнитель

Kopiraiter
Иванов 
47 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
7 отзывов
17 лет назад
$4
Грамотно выполненный рерайт с соблюдением всех требований к заданию. Работа выполнена раньше срока исполнения, заявленного вначале. Приятный в общении человек, грамотный рерайтер. Рекомендую в качестве ответственного исполнителя.
Отличный заказчик, работодатель. понятное тз, никаких изменений задания в середине выполнения. Оплата точно в установленный срок.

Заявки фрилансеров

Kopiraiter
Иванов 
47 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
7 отзывов
17 лет назад