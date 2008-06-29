Для долгосрочной работы требуется удаленный копирайтер, для написания текстов на сайт(ы). Тематика сайта: сертификация продукции. Оплата сдельная от 200р за 1000 знаков. Подробности в ответ на резюме по адресу [email protected]. Чем более подробное ...
Требуется глубокий рерайт.
Необходим глубокий рерайт статьи, находящейся в приложенном файле.
Должны получиться 2 статьи по 2000 зн. без пробелов. Оплата за 2 статьи 4$, на кошелек вебмани.
Оставляйте свои координаты и срок, необходимый для выполнения работы. Убедительная просьба - не пишите в личку.
Все подробности заказа будут обговариваться с выбранным исполнителем.
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