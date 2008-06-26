Перевод текстов с русского на английский

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Закрыт10 заявок352 просмотра

Перевод текстов с русского на английский. Тексты от 5 ти до 10 предложений через промежутки времени.

Требование к человеку

желательно постоянно на связи через icq либо skype

желательно житель любой страны где говорят на английском языке преимущественно сша

Всё остальное лучше обговорить через icq

17 лет назад
stalin1945
Belentjev Denis 
125 лет
18 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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