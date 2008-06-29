Статья IT-тематики

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен9 заявок380 просмотров

Статья на IT-тематику для публикации на крупных IT сайтах. Статья может быть из серии "новости IT",

важно, чтобы она была компетентной, актуальной и интересной.

В тексте статьи должна один раз упоминаться фраза "обои для рабочего стола", это упоминание должно быть естественным,

а не "притянутым за уши".

Объем статьи строго 2000-2500 символов без пробелов. 5 WMZ/1000

Темы для статьи на основании этих требований хотелось бы услышать от вас.

17 лет назад
seasick
Артем 
47 лет
19 лет в сервисе
Был
12 лет назад
297 отзывов

Выбранный исполнитель

prestigo
125 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
17 лет назад
$15
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Работать с Артемом легко и приятно - работу ценит по заслугам (и свыше их:)), платит точно и своевременно. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

prestigo
125 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
17 лет назад

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