Статья IT-тематики

Статья на IT-тематику для публикации на крупных IT сайтах. Статья может быть из серии "новости IT",

важно, чтобы она была компетентной, актуальной и интересной.

В тексте статьи должна один раз упоминаться фраза "обои для рабочего стола", это упоминание должно быть естественным,

а не "притянутым за уши".

Объем статьи строго 2000-2500 символов без пробелов. 5 WMZ/1000

Темы для статьи на основании этих требований хотелось бы услышать от вас.