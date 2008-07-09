Тексты на сайт

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Завершен10 заявок450 просмотров

Нужен полный комплект СЕО- и продающих текстов на сайт курьерской доставки.

Без опыта не рассматриваю даже. Пишите цены и объем с разделами.

17 лет назад
the_one
Ринат 
48 лет
19 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

starla
Елена 
44 года
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
3 отзыва
17 лет назад
$70
2 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Оставляю положительный отзыв, так как от совместной работы с заказчиком у меня действительно сложилось самое хорошее впечатление. Положительные моменты сотрудничества очень легко перечислить: четкое задание, достаточный срок на разработку моей части проекта, возможность проявить свой талант и умение, отсутствие проблем со сдачей материала и стопроцентная оплата в заранее оговоренном объеме. Спасибо огромное, будем работать дальше! С уважением, Елена.

Заявки фрилансеров

starla
Елена 
44 года
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
3 отзыва
17 лет назад

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