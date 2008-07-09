Тексты на сайт

Оставляю положительный отзыв, так как от совместной работы с заказчиком у меня действительно сложилось самое хорошее впечатление. Положительные моменты сотрудничества очень легко перечислить: четкое задание, достаточный срок на разработку моей части проекта, возможность проявить свой талант и умение, отсутствие проблем со сдачей материала и стопроцентная оплата в заранее оговоренном объеме. Спасибо огромное, будем работать дальше! С уважением, Елена.