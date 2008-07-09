Написание контента для сайтов различных тематик (строительных, металлопрокат, спорт, бизнес, инвестиции, медицина, авто). Обычно дается Задание на 2тыс для главной и 3 статьи по 1тыс. для внутренних страниц. Тексты должны ...
Тексты на сайт
Нужен полный комплект СЕО- и продающих текстов на сайт курьерской доставки.
Без опыта не рассматриваю даже. Пишите цены и объем с разделами.
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