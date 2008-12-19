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Завершен16 заявок518 просмотров

Срочно необходимо написание статьи "Растительный мир Байкальского региона".

Написание статей
17 лет назад
Baikalochka
Юлия 
125 лет
17 лет в сервисе
Была
14 лет назад

Выбранный исполнитель

happy-art
Татьяна 
49 лет
17 лет в сервисе
Была
5 лет назад
17 лет назад
$70
3 дня
Очень приятно работать с Вами, Татьяна! Работа на высоком уровне и в срок. Желаю Вам огромных успехов и надеюсь, что и впредь будем сотрудничать с Вами.
Работала с Юлией по ряду проектов. Приятное общение, четкая задача и оплата в полном объеме. Какие бы обстоятельства у заказачика не возникли, Вы можете быть уверены, что оплата будет проведена. Рекомендую как заказчика, с которым можно иметь дело!

Заявки фрилансеров

happy-art
Татьяна 
49 лет
17 лет в сервисе
Была
5 лет назад
17 лет назад

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