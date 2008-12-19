Работала с Юлией по ряду проектов. Приятное общение, четкая задача и оплата в полном объеме. Какие бы обстоятельства у заказачика не возникли, Вы можете быть уверены, что оплата будет проведена. Рекомендую как заказчика, с которым можно иметь дело!