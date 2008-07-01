Название для фирмы (конкурс)

$80
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен34 заявки1704 просмотра
#1$

Задача: придумать название для фирмы, которая занимается продажей кирпича.

Дополнительная информация:

Фирма находится в Киеве, работает в основном по Киевской области.

Имеется собственный склад.

Фирма является диллером нескольких кирпичных заводов.

Необходимо придумать название для фирмы, и, возможно, слоган и/или идею для логотипа (необязательно, главное название)

Пожалуйста, сообщайте свои варианты. Результат конкурса будет объявлен 27 июня.

17 лет назад
Pikusov
125 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Победитель конкурса

OlegRock
Олег 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
17 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Приятно было иметь дело, сумма вознаграждения полученна, большое спасибо.

Заявки фрилансеров

OlegRock
Олег 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
17 лет назад

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