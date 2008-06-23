Придумать анкоры

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Завершен5 заявок336 просмотров

Вот ключевые слова:

VoIP оборудование

компьютеры Hewlett-Packard

компьютеры dell

ноутбуки hewlett packard

siemens сервер

нужно написать написать 500 анкоров типу:

лучшее VoIP оборудование

интресное VoIP оборудование

VoIP оборудование только у нас

в нашем магазине VoIP оборудование

качественное VoIP оборудование

VoIP оборудование из-за границы

Оборудование и компьютеры из-за границы

Компьютеры и ноутбуки из-за границы

Тоесть чтобы в анкоре стречалось ключевое сочетание, но также и чтобы были анкоы в которых стречаються слова с двох словосочетаний, например: Компьютеры и ноутбуки из-за границы

за 100 анкоров плачу 1$, отличная работа для новичков

В ЛИЧКУ И В АСЬКУ НЕ ПИСАТЬ

17 лет назад
margal
31 год
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

rmaxim2008
Максим 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
17 лет назад
1 день
Оличный фрилансер, ответственный парень, выполнил работу раньше срока и качественно
Очень порядочный и адекватный человек. Будет вариант сотрудничества с Василием - не сомневайтесь.

Заявки фрилансеров

rmaxim2008
Максим 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
17 лет назад

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