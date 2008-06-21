Нужен рерайт статей

Есть статьи на маркетинговую тему (реклама).

Общий объем около 15-20 тыс знаков с пробелами.

Необходим глубокий рерайт, т.е. не просто замена слов, а переписать своими словами.

Грамотность и скорость - на первом месте. Цена - на втором.

Выбираю исполнителя до 12-00 мск.

Должно быть все сделано к вечеру субботы, 21 июня.

Жду предложение по цене и срокам, чем меньше тем лучше :)