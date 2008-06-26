Текст, pекламирующий мои услуги

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен18 заявок481 просмотр

Я фотограф.

Есть мой сайт metall-cello.com

Мне нужен текст рекламирующий мои услуги

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Фотограф

Москва

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17 лет назад
metall-cello
Павел 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
2 отзыва

Выбранный исполнитель

three
45 лет
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад
17 лет назад
$50
Отлично все!
Павел отличный заказчик. Четко сформулированное задание и своевременная оплата. Рекомендую. Надежный человек.

Заявки фрилансеров

three
45 лет
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад
17 лет назад

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