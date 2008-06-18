Эффективный продающий текст! Строительство.

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт13 заявок713 просмотров

Написать продающий текст для строительной Компании.

Конкурентные преимущества компании:

Использование Инновационных технологий и материалов при строительстве.

Минимизация затрат.

Гарантия качества.

Дополнительная информация по компании предоставляется Исполнителю.

Жду от Вас:

Первые Предложения текста для строительной Компании - Обязательно!

Эффективный Текст написанный Вами ранее - Желательно. Тема - любая

Ссылка на продающий текст другого Автора который Вам понравился больше всего - Желательно. Любая тема.

Оплата возможна через сервис безопасных сделок или по договору.

Бюджет - до 15 000 рублей.

inpers(А)ya.ru

17 лет назад
inpers
Сергей 
45 лет
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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