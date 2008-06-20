Украино-немецкий перевод срочно

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Завершен4 заявки192 просмотра

Перевод резюме 1 страница ( А4) с украинского языка на немецкий.

Возможно сотрудничество.

17 лет назад
Brimi
49 лет
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

apollinaris
Сергей 
42 года
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад
17 лет назад
$10
1 день
Перевод с украинского языка на немецкий был выполнен быстро, но во время его проверки было выявлено большое количество грамматических ошибок , перевод нуждался в серьёзной доработке. Переводчик был уведомлен об ошибках в своём переводе, но от гонорара не отказался.
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apollinaris
Сергей 
42 года
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад
17 лет назад

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