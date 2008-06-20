Украино-немецкий перевод срочно

Перевод с украинского языка на немецкий был выполнен быстро, но во время его проверки было выявлено большое количество грамматических ошибок , перевод нуждался в серьёзной доработке. Переводчик был уведомлен об ошибках в своём переводе, но от гонорара не отказался.