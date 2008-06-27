Копирайт / Игры

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Завершен28 заявок792 просмотра

Требуется копирайт по флеш играм.

Даётся какая-либо игра. Для неё требуется написать описание.

17 лет назад
L1f
38 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранные исполнители

Ponka
Елена 
39 лет
18 лет в сервисе
Была
4 года назад
17 лет назад
$10
Отличный фрилансер! Елена выполнила работу на должном уровне и даже раньше означенного срока. Очень добросовестный работник!
Отличный заказчик, дает четкое задание, оплату производит моментально после сдачи работы.
Affina
44 года
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
17 лет назад
Елена отменно выполнила задание. Прислушиваясь ко всем моим требованиям и пожеланиям. Я получил хороший копирайт и ровно в срок. Продолжу сотрудничество.
Очень хороший заказчик. Четкие и понятные задания, своевременная оплата, вежливое общение. Спасибо, приятно было работать.
alinal
Ольга 
47 лет
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
17 лет назад
$10
Получил отличный авторский текст. Работу Алина выполнила качественно и точно в срок. Мои рекомендации. Спасибо.
Леонид идеальный заказчик, точные задания, своевременная оплата. Рада сотрудничеству. Спасибо.

Заявки фрилансеров

Ponka
Елена 
39 лет
18 лет в сервисе
Была
4 года назад
17 лет назад
Affina
44 года
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
17 лет назад
alinal
Ольга 
47 лет
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
17 лет назад

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