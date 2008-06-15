Copypaste 1000 небольших статей

# 1 — $

Необходимо сделать ручной CopyPaste (копирование статей с других сайтов) телекоммуникационной тематики на сайт под управлением Joomla (работа через интерфейс CMS)

Будет дано около 10 источников исходной информации, необходимо выбирать статьи размером не менее 2000 символов.

В своей заявке на участие вам необходимо указать

1. Срок исполнения работы

2. Сумма за которую вы возьметесь (в конкурсе, скорее всего, победит минимальная предложенная цена)

Оплата через безопасную сделку