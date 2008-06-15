Ежедневная публикация и подбор статей тему авто Прошу в предложении указать цену за 30 статей в месяц. Требования к статьям: - качественные фото; - описание; - таблицы ...
Copypaste 1000 небольших статей
Необходимо сделать ручной CopyPaste (копирование статей с других сайтов) телекоммуникационной тематики на сайт под управлением Joomla (работа через интерфейс CMS)
Будет дано около 10 источников исходной информации, необходимо выбирать статьи размером не менее 2000 символов.
В своей заявке на участие вам необходимо указать
1. Срок исполнения работы
2. Сумма за которую вы возьметесь (в конкурсе, скорее всего, победит минимальная предложенная цена)
Оплата через безопасную сделку
Заявки фрилансеров
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