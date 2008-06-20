Нужны статьи с фото на авто-тему

Нужны статьи на авто- мототему.

Примеры тем для статей можно посмотреть здесь: http://www.vorcuta.ru/articles-anons.htm

Статьи должны сопровождаться фотографиями (1 превью 150х100 и 3 фото для иллюстрации статьи 400х300). Фото личные, а не из Интернета! Качество фото - обычное (мне на сайт, а не в журнал), поэтому фоткать можно любой цифромыльницей.

Первый абзац статьи должен быть её анонсом.

Объём статей: 6000-6500 знаков на русском языке.

Статьи должны быть уникальными.

Ваше авторство сохраняется, но публиковать купленные мной статьи в вашем портфолио вы не сможете (только ссылки на статьи, опубликованные у меня на сайте).

Если напишите серию качественных статей, которые привлекут трафик и дадут прибыль (с контекста и т.п.), то гарантирую хороший отзыв.

Если будем сотрудничать постоянно, то напишу вам официальное рекомендательное письмо с моим автографом и печатью.

Оплата в российских рублях через ВебМани и ЯндексДеньги.

Лишнего платить не буду (не больше 150 рублей за статью и фотографии), поэтому отвечаю лишь тем, у кого цены не "зашкаливают".