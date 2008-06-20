Ежедневная публикация и подбор статей тему авто Прошу в предложении указать цену за 30 статей в месяц. Требования к статьям: - качественные фото; - описание; - таблицы ...
Нужны статьи с фото на авто-тему
Нужны статьи на авто- мототему.
Примеры тем для статей можно посмотреть здесь: http://www.vorcuta.ru/articles-anons.htm
Статьи должны сопровождаться фотографиями (1 превью 150х100 и 3 фото для иллюстрации статьи 400х300). Фото личные, а не из Интернета! Качество фото - обычное (мне на сайт, а не в журнал), поэтому фоткать можно любой цифромыльницей.
Первый абзац статьи должен быть её анонсом.
Объём статей: 6000-6500 знаков на русском языке.
Статьи должны быть уникальными.
Ваше авторство сохраняется, но публиковать купленные мной статьи в вашем портфолио вы не сможете (только ссылки на статьи, опубликованные у меня на сайте).
Если напишите серию качественных статей, которые привлекут трафик и дадут прибыль (с контекста и т.п.), то гарантирую хороший отзыв.
Если будем сотрудничать постоянно, то напишу вам официальное рекомендательное письмо с моим автографом и печатью.
Оплата в российских рублях через ВебМани и ЯндексДеньги.
Лишнего платить не буду (не больше 150 рублей за статью и фотографии), поэтому отвечаю лишь тем, у кого цены не "зашкаливают".
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