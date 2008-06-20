Нужны статьи с фото на авто-тему

$6
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен13 заявок599 просмотров

Нужны статьи на авто- мототему.

Примеры тем для статей можно посмотреть здесь: http://www.vorcuta.ru/articles-anons.htm

Статьи должны сопровождаться фотографиями (1 превью 150х100 и 3 фото для иллюстрации статьи 400х300). Фото личные, а не из Интернета! Качество фото - обычное (мне на сайт, а не в журнал), поэтому фоткать можно любой цифромыльницей.

Первый абзац статьи должен быть её анонсом.

Объём статей: 6000-6500 знаков на русском языке.

Статьи должны быть уникальными.

Ваше авторство сохраняется, но публиковать купленные мной статьи в вашем портфолио вы не сможете (только ссылки на статьи, опубликованные у меня на сайте).

Если напишите серию качественных статей, которые привлекут трафик и дадут прибыль (с контекста и т.п.), то гарантирую хороший отзыв.

Если будем сотрудничать постоянно, то напишу вам официальное рекомендательное письмо с моим автографом и печатью.

Оплата в российских рублях через ВебМани и ЯндексДеньги.

Лишнего платить не буду (не больше 150 рублей за статью и фотографии), поэтому отвечаю лишь тем, у кого цены не "зашкаливают".

17 лет назад
godspirit
Владимир 
48 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
26 отзывов

Выбранные исполнители

ViaWeb
Андрей 
48 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
17 лет назад
$6
3 дня
maly5h
Игорь 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
17 лет назад
$5
1 день
hrumk
63 года
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
17 лет назад
$6
1 день
Очень доволен сотрудничеством! Для моего проекта Евгений предоставил самый лучший и оригинальный материал: http://www.vorcuta.ru/auto-moto_shatun.htm Приятно удивили скорость предоставления материала для статьи, а также качество текста и фотографий.
Ответственный и приятный в общении заказчик - рекомендую.
mrcpk345
Jury 
62 года
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
1 отзыв
17 лет назад
$6
1509ert
42 года
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
17 лет назад
$6

Заявки фрилансеров

ViaWeb
Андрей 
48 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
17 лет назад
maly5h
Игорь 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
17 лет назад
hrumk
63 года
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
17 лет назад
mrcpk345
Jury 
62 года
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
1 отзыв
17 лет назад
1509ert
42 года
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
17 лет назад

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