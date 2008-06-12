Требуется написание статей по тематике МОТОЦИКЛЫ. Мы предоставляем исходный материал по теме конкретного мотоцикла на английском языке, также требуется сбор дополнительной информации из доступных источников в Интернете.Статья должна представлять собой компиляцию прочитанного материала в заданном ...
Копирайт(рерайт) на тему :Аренда элитных квартир
Написание контента для сайта, тематика элитная недвижимость.
Задание в неделю 3-4 статьи. По 2тыс каждая.
Тексты должны быть уникальными, негде не встречаться. Обязательно проверять на уникальность. Статьи должны быть читаемые, одекватные.Заголовки должны состоять из ключевых слов.
Оплата 1$ за 1000 знаков без пробелов.
Оплата сразу по факту, через Яндекс деньги.
Обязательно употреблять ключевые слова: аренда элитных квартир, снять элитную квартиру, сдать элитную квартиру, аренда элитного жилья, агентства элитной недвижимости. Евродома Москвы. Центр. Элитная недвижимость.и т.д.
Статьи должны быть с заголовками, из ключивиков. Ключивики в тексте выделять.
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