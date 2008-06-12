Копирайт(рерайт) на тему :Аренда элитных квартир

Написание контента для сайта, тематика элитная недвижимость.

Задание в неделю 3-4 статьи. По 2тыс каждая.

Тексты должны быть уникальными, негде не встречаться. Обязательно проверять на уникальность. Статьи должны быть читаемые, одекватные.Заголовки должны состоять из ключевых слов.

Оплата 1$ за 1000 знаков без пробелов.

Оплата сразу по факту, через Яндекс деньги.

Обязательно употреблять ключевые слова: аренда элитных квартир, снять элитную квартиру, сдать элитную квартиру, аренда элитного жилья, агентства элитной недвижимости. Евродома Москвы. Центр. Элитная недвижимость.и т.д.

Статьи должны быть с заголовками, из ключивиков. Ключивики в тексте выделять.