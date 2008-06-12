Требуется писать статьи для журнала

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт5 заявок499 просмотров

Добрый день требуется писать статьи для журнала

тема "Автожизнь Крыма"

Статей немного но постоянно

Писать надо легко, дерзко, без пафоса и чинности,

Короче писать надо так чтоб читатель был в шоке а старперы падали в обморок!!!

Статьи не более 700 - 1000 слов!!!

17 лет назад
l_valentin
Валентин 
42 года
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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