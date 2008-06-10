Рерайт, перевод с англ.яз, мото тематика

Требуется написание статей по тематике МОТОЦИКЛЫ. Мы предоставляем исходный материал по теме конкретного мотоцикла на английском языке, также требуется сбор дополнительной информации из доступных источников в Интернете.Статья должна представлять собой компиляцию прочитанного материала в заданном нами формате. Количество требуемых статей не ограничено.

Просьба присылать резюме по адресу [email protected] (осветить уровень английского и в какой степени знакомы с тематикой мотоциклов). Укажите контактный телефон.