Рерайт, перевод с англ.яз, мото тематика

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Закрыт10 заявок506 просмотров

Требуется написание статей по тематике МОТОЦИКЛЫ. Мы предоставляем исходный материал по теме конкретного мотоцикла на английском языке, также требуется сбор дополнительной информации из доступных источников в Интернете.Статья должна представлять собой компиляцию прочитанного материала в заданном нами формате. Количество требуемых статей не ограничено.

Просьба присылать резюме по адресу [email protected] (осветить уровень английского и в какой степени знакомы с тематикой мотоциклов). Укажите контактный телефон.

Написание статей
17 лет назад
motopress
Наталья 
52 года
17 лет в сервисе
Была
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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