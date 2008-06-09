Необходим Seo-рерайт текстов

Есть описания товаров в интернет-магазине типа: "В 15- или 17-дюймовом MacBook Pro заключен огромный творческий потенциал. Процессор Intel Core 2 Duo, возможности расширения через FireWire 400 или 800 — добавьте Aperture или Final Cut Studio, и Вы будете поражены спектром возможностей. Ах да, он толщиной всего в дюйм. "

Так вот - необходимо его переписать до неузнаваемости. Товаров порядка 300-400 шт

оплата сдельная - за рирайт каждого описания 10 руб.

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