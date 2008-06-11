Статья о фото

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен6 заявок314 просмотров

Нужна статья о том, как правильно фотографировать.

Основы, освещение, правила и все в этом роде.

Желательно связать с фотографированием аэрографии на авто.

17 лет назад
marychev
Саша 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

-Toxa-
Антон 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
3 отзыва
17 лет назад
$15
Спасибо Антону за выполненую работу. Приятно работать
Александр сразу пояснил ЧТО нужно и КАК нужно делать. Моментально нашли общий язык и взаимопонимание. В результате чего уменя от выполнения данного задания остались только положительные эмоции. Советую всем! С удовольствием поработал бы еще.

Заявки фрилансеров

-Toxa-
Антон 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
3 отзыва
17 лет назад

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