Нужен слоган для ивент-компании. Хороший. Бросский. Живой.

Сфера занятий:

Комплексная организация и обслуживание

корпоративных и частных праздников

- Разработка сценария развлекательной программы, подбор места проведения и его оформление (шары, флористика, декорации), доставка на комфортабельных автобусах

- Согласование меню, организация кейтеринга, аренда и пошив костюмов для ведущего, артистов и всех гостей при вашем желании

- Конкурсы, игры, лотереи, розыгрыши, разработка концепций и закупка подарков

- Приглашение звезд эстрады, музыкальных и танцевальных коллективов, артистов разговорных и оригинальных жанров, цирковые номера, фокусники, клоуны, маги и многое другое

- Организация звукового и светового сопровождения, дискотека, DJ, салюты и фейерверки

- Обеспечение фото- и видеосъемка, монтаж корпоративных фильмов

+Инсентив-туры + Конференц-сервис

Слоган - на русском. Жду предложений. Цена - до 35 у.е. Спасибо.