Нужно написать/переписать статью

Требуется подготовка контента для сайта агентства недвижимости. Разделы указанны ниже. Чем больше текста и чем он информативнее/актуальнее/интереснее/лучше мотивирует посетителя-клиента по аренде в пользу использования услуг нашей компании, тем лучше. ...