Доработать описание предоставляемых услуг

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Закрыт5 заявок315 просмотров

Ищу психолога доработать описание предоставляемых услуг. Текст должен приводить к нам клиентов.

50% чернового текста есть.

Тематика: бизнес/реклама/интернет. Объем от 1 до 4 тыс. символов.

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17 лет назад
imedvedev
Иван 
42 года
17 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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