Рерайт статей по недвижимости

Порядка 100 статей по 3-5 тыс. знаков каждая.

оплата 1,5-3 у.е. за тыс. знаков в зависимости от вашего опыта/профессионализма.

заказ только для тех, у кого:

– опыт работы с текстами больше 3х лет

– в портфолио не один десяток работ.