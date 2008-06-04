Рерайт статей по недвижимости

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Закрыт13 заявок333 просмотра

Порядка 100 статей по 3-5 тыс. знаков каждая.

оплата 1,5-3 у.е. за тыс. знаков в зависимости от вашего опыта/профессионализма.

заказ только для тех, у кого:

– опыт работы с текстами больше 3х лет

– в портфолио не один десяток работ.

17 лет назад
rainbow79
Олег 
46 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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