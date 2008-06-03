Требуются статьи на сайт (рерайт)

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт12 заявок807 просмотров

Требуются статьи (много) на сайт посвященный перевозкам:

Грузоперевозки автомобильным транспортом

Железнодорожные перевозки грузов

Стоимость статьи (можно рерайт, самостоятельный поиск информации) - 30 рублей за 1000 знаков

Если у Вас есть желание писать на эту тему, то присылайте одну статью на email [email protected], и я с Вами свяжусь.

17 лет назад
vikpav
Виктор 
55 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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