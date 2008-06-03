Сайту, посвященному дистанционным покупкам, требуются статьи. Тематика статей: юридические аспекты дистанционных покупок, права потребителей; обзоры интернет-магазинов (в т.ч. зарубежных) и каталогов; советы, рекомендации и мануалы по покупкам, ...
Требуются статьи на сайт (рерайт)
Требуются статьи (много) на сайт посвященный перевозкам:
Грузоперевозки автомобильным транспортом
Железнодорожные перевозки грузов
Стоимость статьи (можно рерайт, самостоятельный поиск информации) - 30 рублей за 1000 знаков
Если у Вас есть желание писать на эту тему, то присылайте одну статью на email [email protected], и я с Вами свяжусь.
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