Придумать имя сайта

# 1 — $

Необходимо придумать красивое, логичное (то есть по тематике сайта) и свободное имя для сайта типа _fishki.net Домен нужен в зоне .ru Проверить имя на свободность/занятость можно на _webnames.ru

Ваши варианты указывайте сразу в предложении (от других предложений скрыты). Оплата 15 долларов за вариант, который меня устроит. Т.е. я выбираю победителя, уточняю Ваш кошелек и перевежу 15 долларов. Оплата через WebMoney.