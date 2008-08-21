Проект для happy-art

Замечательный копирайтер! Выполнила работу на высоком уровне. Тексты грамотные, интересные и нетривиальные. За такие не жалко денег. Ответственность у человека колоссальная! Если сказала, что сделает к 10.00, в 10.01 будет текст. Очень понравилось работать с Татьяной. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!