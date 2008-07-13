Требуется написать несколько статей по тематике: аукционные автомобили из Японии и США. Требования: 1. Качество статей. Критерии: - грамотность, в том числе и стилистическая - стиль статей в большинстве тем - ...
Статьи о недвижимости
Тематика будет даваться, в дальнейшем возможно от вас - получение тематики. Стоимость 300 р. за статью, оплата по факту сразу же, на Веб Мани.
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