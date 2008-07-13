Статьи о недвижимости

$12
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен6 заявок208 просмотров

Тематика будет даваться, в дальнейшем возможно от вас - получение тематики. Стоимость 300 р. за статью, оплата по факту сразу же, на Веб Мани.

17 лет назад
Rejent
Avos 
125 лет
17 лет в сервисе
Была
17 лет назад
4 отзыва(-1)

Выбранный исполнитель

PrettyFly
40 лет
18 лет в сервисе
Была
4 года назад
17 лет назад
$50
Отличная работа Насти, сотрудничаем третий раз и надеюсь будем долго, качество и мастерство Насти как копирайтера просто супер! Мой респект и рекомендации.
Приятный в общении заказчик. Четкая постановка задачи и достойная оплата. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

PrettyFly
40 лет
18 лет в сервисе
Была
4 года назад
17 лет назад