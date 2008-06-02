Серия текстов по форекс

# 1 — $

Нужен копирайтер, который в состоянии грамотно написать статьи (150-200 тыс символов) по тематике форекс/кредитование малого бизнеса. Требуется только копирайт (НЕ РЕРАЙТ) готов платить 4-5 у.е. за тыс.

Для выбора кандидатуры по средствам конкурса предлогаю сделать так:

- написать от 1000 символов на тематику "форекс" / "кредитование малого бизнеса".

- прислать или в личку или на мыло или в аську (как угодно)

проверять буду на антиплагиат 2 сервисами.

Те кто будет рерайтить попрошу не тратить наше с вами время, ибо за 200 тыс символов можно будет понять копирайт это или рерайт...