Приватное предложение для копирайтера Cicuta

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт2 заявки262 просмотра

Написание уникальных статей по тематике: подарки, праздники.

(только для копирайтера Cicuta)

Написание статей
17 лет назад
C_L_E_O2
Алексей 
42 года
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

Cicuta
Елена 
49 лет
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад
17 лет назад
$300

Заявки фрилансеров

Cicuta
Елена 
49 лет
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад
17 лет назад

  • Похожие заказы

  • Уникальный контент для туристических сайтов

    Нужен копирайтер для написания уникальных статей и текстовок для туристических сайтов. Тематика статей - страны и города Европы и Азии. Оплата Webmoney - 4$ за 1000 знаков без пробелов. ...

    Написание статей
    Копирайтинг3 исполнителя
    Завершен
    17 лет назад

  • Нужен контент

    Статьи по темам: Домашние заботы, На даче, Автомобили, Все о детях и для детей, Туризм и путешествия, Исторические памятники и памятные места, Коллекционирование, Люблю готовить, Золотые ...

    Копирайтинг17 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Статьи и рубрики для публикации

    Ищу готовые статьи для глянцевого журнала Господа, могу приобрести для глянцевого журнала статьи, готовые к публикации. (если у кого есть беспокойство – сперва высылайте часть статьи, этого будет достаточно, чтобы сдедать выводы) ...

    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Статьи на сайт по обмену webmoney

    $25

    Нужно несколько статей на сайт http://obmen.zt.ua 1 лист А4 (14 шрифт) На "главную страницу" ( http://obmen.zt.ua ) написать статью как классно пользоваться вебманями и какие они популярные в наше время и ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Разыскивается копирайтер

    Требуется создать описание услуг интернет магазина подарочных сертификатов(подарков впечатлений). Необходимо разработать уникальный текст объемом 500-1000 символов. Для 150 или более услуг. Описание должно быть выполнено в позитивном стиле, здоровый юмор приветствуется. Описание каждого продукта должно ...

    Копирайтинг17 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Нужен рерайт

    $50

    Нужен рерайт экономических новостей, всего около 30-40 тыс. знаков. Рерайт должен проходить копискейп или DCFinder на уникальность. Оплата - вебмани, сразу после получения рерайта или безопасная сделка. Все ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Статьи на мебельную тематику

    $50

    Нужны срочно не сложные тексты, к сожелению бюджет не очень большой, зато потом, будет большой заказ. На данный момент нужно 3 статьи и один рерайт. Статьи нужны на тематику, ШКАФ-КУПЕ, Мебель, Материалы и ...

    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    17 лет назад