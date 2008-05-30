Статьи на мебельную тематику

Нужны срочно не сложные тексты, к сожелению бюджет не очень большой, зато потом, будет большой заказ.

На данный момент нужно 3 статьи и один рерайт.

Статьи нужны на тематику, ШКАФ-КУПЕ, Мебель, Материалы и рерайт на тему письменный стол.

за таких 3 статтьи и рерайт всего 200р, но как я говорил далее если хорошо будет написано, будет крупный заказ.

в статьях должны будут употребляться ключевые статьи.

Более подрбно в ЛК