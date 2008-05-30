Нужно придумать название и слоган для рекламного агентства + название и слоган для холдинговой компании. Писать вопросы в аську 177626682... Оплата выполняется только по результату. Сразу скажу сначала никакой предоплаты ...
Статьи на мебельную тематику
Нужны срочно не сложные тексты, к сожелению бюджет не очень большой, зато потом, будет большой заказ.
На данный момент нужно 3 статьи и один рерайт.
Статьи нужны на тематику, ШКАФ-КУПЕ, Мебель, Материалы и рерайт на тему письменный стол.
за таких 3 статтьи и рерайт всего 200р, но как я говорил далее если хорошо будет написано, будет крупный заказ.
в статьях должны будут употребляться ключевые статьи.
Более подрбно в ЛК
Заявки фрилансеров
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