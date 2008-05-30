Создание справочной информации для сайта

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Закрыт7 заявок200 просмотров

В основном это потребуется для панели управления.

1. Нужно сделать описание по шагам дл обучения сложных или непонятных моментов в работе панели управления сайта

2. Написать HELP работе и по всем механизмам панели управления

Подробного ТЗ пока нет.

Но будет, что бы и заказчик и исполнитель знали что собсно делать.. ;-)

Хотелось бы видеть примеры Ваших уже сделанных работ на эту тему.

Меня интересует Ваш стиль написания, ведь очень Важно, что бы посетители получали информацию порционно и приятную в чтении..

Свои предложения оставляйте ЗДЕСЬ, в личку просьба не писать..

17 лет назад
amixen
Артем 
48 лет
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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