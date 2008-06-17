Требуется наполнение сайтов новостями

Требуется наполнение региональных сайтов новостями, взятыми из открытых источников (например, news.yandex.ru, news.google.ru и прочих).

Основные требования:

1) Регулярный отбор новостей из открытых источников по набору критериев (как правило, названия городов)

2) Рерайт отобранных новостей.

3) Регулярная (периодичность обговаривается) отправка полученных новостей на публикацию.

Мы ведем несколько новостных сайтов.

Сначала будет требоваться наполнение одного сайта, в дальнейшем (по итогам работы) будет решаться вопрос сотрудничества по нескольким.

Пишите Ваши предложения с указанием опыта и расценок.

Предпочтение жителям РФ (по причине привязки новостей к регионам РФ).