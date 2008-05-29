Требуется написание статей (рерайт) по одежде, бюджет 20рублей за 1000 знаков.

Статьи любые, главное чтобы присутствовали слова одежда, не менее пяти раз на 1000 знаков.

Нужно 20 статей по 1000 знаков.

ВНИМАНИЕ: предложения присылайте на email: [email protected], в другом месте их не рассматриваю.