Приватный проект для (Seo_Alice)

Работала с Натальей 2-й раз. Мое мнение о ней, как о заказчике не изменилось - человек порядочный, честный и справедливый. Когда работаешь с Натальей, прекрасно понимаешь разницу между "работать на" и "сотрудничать с". С Натальей вы можете рассчитывать именно на сотрудничество. Добавлю, что сотрудничество с таким человеком, как Наталья, полезно и даже необходимо, как начинающим специалистам, так и ассам в своей области. Если хотите поработать с профессиональным заказчиком (!) и порядочным человеком - знакомьтесь с Натальей.