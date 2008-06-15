Приватный проект для (Seo_Alice)

$130
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен2 заявки336 просмотров

Приватный проект для (Seo_Alice)

Для зарубежного сайта брачного агентства нужно написать уникальный, текстовый контент и подобрать фотографии городов, для которых будут написаны статьи.

Поиск информации.

17 лет назад
Natalya56
Наталья 
73 года
17 лет в сервисе
Была
22 дня назад

Выбранный исполнитель

Diatchenko_Alice
Алина 
41 год
17 лет в сервисе
Была
19 дней назад
17 лет назад
$150
Алина (Seo_Alice), отличный работник и приятный собеседник. Учла все пожелания, и поправки. Легко находит интересные и адекватные решения поставленных мною задач. Большое спасибо за качественную и творческую работу. Алина всегда была на связи. Общались через Skype. Отлично, такую оценку мы можем поставить Алине за ее работу. Огромное Вам спасибо, Алина!
Работала с Натальей 2-й раз. Мое мнение о ней, как о заказчике не изменилось - человек порядочный, честный и справедливый. Когда работаешь с Натальей, прекрасно понимаешь разницу между "работать на" и "сотрудничать с". С Натальей вы можете рассчитывать именно на сотрудничество. Добавлю, что сотрудничество с таким человеком, как Наталья, полезно и даже необходимо, как начинающим специалистам, так и ассам в своей области. Если хотите поработать с профессиональным заказчиком (!) и порядочным человеком - знакомьтесь с Натальей.

Заявки фрилансеров

Diatchenko_Alice
Алина 
41 год
17 лет в сервисе
Была
19 дней назад
17 лет назад

  • Похожие заказы

  • Работа для начинающих рерайтеров

    $50

    Здравствуйте, мне нужен человек для написания статьи на строительную тематику. За часа два(качественно).717-70-70 жду желающих. ТОЛЬКО в ICQ Всего статья на 3000знаков - оплата 60 рублей.

    Написание статей
    Копирайтинг6 исполнителей
    Завершен
    17 лет назад

  • Придумать название и слоган для компании

    $250

    Нужно придумать название и слоган для рекламного агентства + название и слоган для холдинговой компании. Писать вопросы в аську 177626682... Оплата выполняется только по результату. Сразу скажу сначала никакой предоплаты ...

    Копирайтинг24 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Рерайт статей по стоматологии

    Сайту http://ozubah.ru/ требуется качественный (умелый в смысле) автор - рерайтер по статьям стоматологической тематики на постоянную работу. Окончательный объем рерайта (сколько должно получиться) - 1200 - 2000 знаков. Находить статьи также входит в обязанности ...

    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Глубокий рерайт статьи

    $7

    Доброго. Глубокий рерайт статьи 6100 буков, пожалуйста оставляйте предложения тут, не пишите в личку. Повторюсь, это фактически тестовое задание, при грамотном выполнении будут постоянные заказы.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Написание и размещение статей

    Интересует только _комплексные услуги_ по написанию и размещению на близких по тематике и новостных сайтах. Тематика - растения, цветы, флористика. Оплата частями, половина после написания, половина после размещения по результатам отчетов. ...

    Написание статей
    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Реврайтинг описаний игр

    $50

    Нужен реврайтинг описаний игр около 50 000 знаков. предоплата нужен человек с положительными отзывами рассматриваю предложения с ценой 0,5 - 0,9 за 1000 знаков

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад